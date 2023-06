¿La aceptará? Cuadrado admitió que podría seguir en Juventus

El volante Juan Guillermo Cuadrado se unió a la Selección Colombia en España luego de terminar temporada con Juventus y desde que jugó su último partido el futuro del colombiano está en una total incertidumbre debido a que se le vence el contrato y muchos rumores aparecieron sobre si iba a continuar o no en el conjunto bianconero.





Pese a que está concentrado con Colombia, Cuadrado habló con los medios de comunicación sobre si saldrá de Juventus o decidirá quedarse y el volante confirmó que recibió una oferta de renovación por parte del club, pero espera analizar con calma el nuevo contrato, dejando claro también que por ahora quiere seguir en el fútbol europeo.



“Me han hecho una propuesta, pero en este momento no estoy pensando en eso. Les he dicho que habláramos después. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y seguir en la élite”, mencionó Cuadrado.



Con respecto a los duelos amistosos, Cuadrado resaltó la confianza que se les está dando a los jóvenes, pero también de que de ellos dependerá su estadía en la Selección.



“Poder llegar es fácil, pero permanecer es lo más difícil y cada uno de ellos debe tener la actitud de querer permanecer, que es lo más difícil por los jugadores de tanto talento que tiene Colombia", resaltó Cuadrado.



Por ahora, Colombia se sigue preparando para el duelo contra Irak este viernes 16 de junio y luego tendrá el duro reto frente a Alemania el 20 del mismo mes.