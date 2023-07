Cuadrado recuerda el caso Fredy Guarín: lo hinchas bajaron el fichaje

Juan Guillermo Cuadrado ya es nuevo jugador del Inter de Milán, luego de su paso de ocho temporadas por la Juventus. El colombiano se une a un selecto grupo de futbolistas, que ha pasado por dos de los clubes más grandes de Italia.



La rivalidad entre ambas instituciones es marcada, por su desempeño deportivo, aglomeración de hinchas y relevancia a nivel internacional. Por esto, las críticas hacia el colombiano no se han hecho esperar, incluso, desde los mismos hinchas.



En el entorno del Inter de Milán le llevaron una pancarta, donde manifestaron la inconformidad de tenerlo en el club, pero, con la posibilidad que tiene el colombiano de demostrar en la cancha y hacerlos cambiar de opinión.



La dureza de los tifosi nerazzurri es de reconocer. No es la primera vez que muestran inconformidad ante la llegada de un jugador, con pasado en un rival directo del club. Además, hace casi nueve años estuvieron involucrados en la caída del fichaje de un colombiano a la Juventus.



Fredy Guarín tuvo una carrera destacada con el Inter de Milán, siendo uno de los jugadores queridos en el tiempo reciente del equipo de Lombardía. En el 2014, hubo acuerdo entre Juventus y el Inter de Milán, para que el colombiano pasara a la vecchia, en una de sus épocas gloriosas en Italia.



Con el aval del dueño del club, las negociaciones se fueron adelantando. Cuando los aficionados conocieron que la transferencia se iba a dar, la barra popular del Inter, la Curva Norte, se manifestó ante esa situación y llegó al lugar en el que se dialogaba la transferencia, donde estaba involucrado también el intercambio de Mirko Vucinic.



La presión de los aficionados terminó surtiendo el efecto deseado. El traspaso de Freddy Guarín no se dio, pues ese papel del hincha fue determinante, pese a que el Inter en un comunicado, afirmara que en ese momento no se dio porque no se cumplían condiciones económicas, para llegar a un acuerdo.