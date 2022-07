‘Fantasma’ de Selección Colombia: perdido en México, jugaría en España

Juan Ferney Otero, delantero colombiano del América de México, no tiene espacio en su club y le buscan salida a otro club. El atacante quiere quedarse, pues siente que no ha tenido suficientes oportunidades en las águilas, pero la dirigencia le ofreció irse al Necaxa y se negó, así que ahora lo quiere ubicar en un equipo de España.



Otero tuvo un paso fantasma por la Selección Colombia hace un año: fue convocado por Reinaldo Rueda para la Copa América, pero dio positivo por covid y no participó del certamen al ser desconvocado por ese motivo de salud.



Juan Ferney no volvió a vestir la camiseta tricolor. Rueda no lo volteó a mirar a pesar de que le fue bien en Santos Laguna; y de allí fue traspasado al América, en donde apenas jugó 10 partidos desde que llegó, en enero de 2022.



América busca darle salida a Juan Otero para poder registrar a Jonathan Rodríguez, y este jueves ha aparecido una nueva posibilidad para el colombiano.



En entrevista con Marca, Alejandro Irarragorri reveló que el extremo es una de las opciones para reforzar al Sporting de Gijón, nuevo equipo de Grupo Orlegi.