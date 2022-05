¡Alegría de Marcelo Gallardo! Recuperará a Quintero y a Maidana

Tras la igualdad ante Fortaleza a un tanto, River Plate se mantiene en el liderato de su grupo en la Copa Conmebol Libertadores. Los riverplatenses están a la espera de enfrentar a Platense en el rentado nacional y buscarán seguir consiguiendo grandes logros en la liga argentina y copa internacional.

River Plate perdió a jugadores estelares como Jonathan Maidana en la zaga central, y también a Juan Fernando Quintero que, aunque no inicia los partidos habitualmente, es un revulsivo vital para Marcelo Gallardo.

El estratega argentino tuvo que desconvocar a Juan Fernando Quintero previo de enfrentar a Talleres de Córdoba a finales de abril que lo sacó de las canchas. El colombiano dio una asistencia en el partido anterior ante Banfield a Matías Suárez que la metió para el triunfo. El colombiano presentó una molestia en el isquiotibial izquierdo.

Aunque parecía no ser tan grave, el club actualizó el estado de Juan Fernando Quintero, confirmando que tenía un desgarro. En el anterior comunicado no dieron un tiempo de recuperación, pero el club riverplatense ya tiene fecha de regreso, no solo del antioqueño, sino también de Jonathan Maidana que sufrió una lesión muscular.

Según el Diario Olé, tanto Jonathan Maidana como Juan Fernando Quintero podrán estar en los primeros días de la siguiente semana de mayo. De esa manera, recibirán el alta médica y podrán unirse a las sesiones de entrenamiento.

El medio también continuó, el panorama con el colombiano es similar al de Maidana: aunque su desgarro se dio antes que la del zaguero, el periodo de recuperación de su lesión fue más extenso. Por eso recién el miércoles se cumplirán los 21 días que demanda de tratamiento una rotura fibrilar’.