Alegría con Juanfer Quintero: Gallardo ya podrá contar con él

Juan Fernando Quintero vuelve a ser noticia en el entorno de River Plate. El colombiano, que estuvo varias semanas por fuera de las canchas, por fin volverá a tener acción en el esquema de Marcelo Gallardo, si el estratega lo dispone. Desde abril ha sido ausente en el conjunto millonario, debido a los problemas físicos.



El volante se perfila para ser una de las alternativas que el estratega pueda usar, en el partido que River Plate disputará contra Unión, en condición de visitante. Los días en el cuadro de Núñez no sn los mejores, luego de un irregular arranque en la Liga Argentina, por lo que esperan que Quintero sea un revulsivo en el duelo del próximo domingo.



Luego de superar la lesión en los isquiotibiales, Juan Fernando Quintero recibió el alta médica, por parte del departamento encargado de su recuperación. Desde su regreso de China, la ausencia del colombiano le ha costado, pues los resultados recientes de River Plate no han sido los mejores.



Incluso, en su momento, Gallardo y el jugador buscaron la forma de acelerar la recuperación, lo cual no colaboró, por el contrario, terminó dilatándola. El colombiano no suma minutos desde el 18 de abril, en partido contra Banfield, en la Copa de la Liga. En ese duelo sufrió la lesión, viviendo a resentirse unas semanas después.



Ahora, con el panorama de la Liga de Argentina y la Copa Libertadores, el estratega millonario espera llevar de la mejor manera a Juanfer Quintero, para que tenga un regreso sin complicaciones y no recaiga en la misma lesión. El colombiano hace parte de la lista de convocados por Gallardo, para el duelo de este domingo contra Unión de Santa Fe.