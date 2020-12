Quintero fue claro: su problema para enfrentar a Boca en la final 2018

Juan Fernando Quintero se quedará para siempre en el corazón de los hinchas de River Plate. El volante colombiano anotó el gol que definió el título de la Copa Libertadores 2018 a favor del equipo de la banda cruzada sobre Boca Juniors, con un potente y elegante remate de pierna zurda que se metió en uno de los arcos del estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.



Su sello en River fue ese gol, aunque no fue el único de gran talla, y ‘Juanfer’ nunca olvidará la noche del 9 de diciembre de 2018, cuando ganó el título más importante en la historia del equipo de Núñez.



Sin embargo, Quintero confesó que estuvo cerca de perderse el histórico partido en el Bernabéu y no hubiera podido anotar ese gol inolvidable en River.



“Yo llegué con un desgarre en el gemelo a ese partido. Solo pude entrenar el día anterior al juego, y entrené ese disparo varias veces; y se me metieron como tres o cuatro goles pateando así. Fue un lindo recuerdo, pero llegué prácticamente desgarrado a la final”, aseguró el colombiano en charla con ‘Espn FC’ de Argentina.



Juan Fernando también contó una confidencia de cómo celebró esa noche en Madrid el título de la Copa Libertadores 2018, la más importante para River. “Todos se fueron a celebrar y yo me quedé en el hotel encerrado en una invitación. Por más que haya sido una final de esas, preferí quedarme con las personas que yo quería y hablé con ellos normal. Llamé a mi familia y les agradecí…así celebré”.



“Así soy. Ni en el éxito ni en lo peor, siempre trato de mantener un equilibrio, pues eso nos hace llevar una vida en paz. Así me manejo y lo haré hasta que Dios me permita y me quite la vida. No me dejo comer de lo que es el mundo exterior”, añadió Juan Fernando Quintero.