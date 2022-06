¡Insólito! De tener todo para jugar, Quintero se cae de convocatoria

Lo que parecía como simples molestias afectando a Juan Fernando Quintero, del quien se especulaba una recuperación rápida, su desarrollo ha sido todo lo contrario en River Plate. Tratado por los médicos de la institución, se pretendía que pudiera estar listo para enfrentar por compromiso liguero a Atlético Tucumán, pero su recuperación sigue capturando los ojos de la afición que ve con ansias el regreso del volante colombiano,

El Diario Olé mantuvo hace unos días que River Plate quería saber con prontitud el estado del colombiano para poder tenerlo desde el arranque, o como suplente ante Atlético Tucumán. Sin embargo, su estado ha dado un giro, pues el club prefiere no arriesgarlo sin tener todavía el alta médica por parte de la institución. El desgarro en el isquiotibial izquierdo ha sido el gran problema para Juan Fernando Quintero durante los últimos meses mermándolo del final de la temporada argentina, de la Libertadores y del inicio de este torneo liguero.

Marcelo Gallardo celebra los regresos de Julián Álvarez y Franco Armani tras los amistosos en fecha FIFA, pero todavía no se hace ilusiones con Juan Fernando Quintero que no aparece en las canchas desde abril. Lo positivo para el antioqueño es que poco a poco está acoplándose de nueva cuenta con sus compañeros en sesiones de entrenamiento, sin embargo, llevan su evolución con calma para no forzarlo.

Marcelo Gallardo es uno que mantuvo a lo largo de la semana que su deseo es no correr riesgos con el volante colombiano, de acuerdo con información del Diario Olé. El estratega espera que siga evolucionando de la mejor manera, sin afanes y con el deseo de que vuelva frente a Colón de Santa Fe en la tercera fecha.