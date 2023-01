Inter aguarda por Juan Fernando Quintero: ¿Harán locuras económicas?

El panorama y el futuro de Juan Fernando Quintero se ha vuelto aún más complicado con el pasar del tiempo. En una serie de guiños con el Junior de Barranquilla, su regreso a Colombia se convirtió en una verdadera novela que no le gustó para nada a los hinchas y aficionados del cuadro barranquillero. Cuando parecía que todo daba para que el antioqueño se convirtiera en la flamante contratación rojiblanca, las negociaciones se enfriaron.



Y es que, no es para nada sencillo para ningún equipo fichar a Juan Fernando Quintero por el tema salarial del antioqueño. El mismo problema que tuvo el Junior de Barranquilla con el alto bono que debían pagarle con la firma a Juanfer se convirtió en el principal calvario, no solo del club colombiano sino de otros equipos como el Flamengo y el Inter.

Sin embargo, ante el fichaje fallido por parte del Junior de Barranquilla con Juan Fernando Quintero, se dice en Brasil que Inter de Porto Alegre sigue pendiente del futuro de Juanfer y lo que pueda suceder con el próximo paso del antioqueño. Pero los directivos del club gaúcho, que siguieron las negociaciones con el Junior saben las altas pretensiones económicas que pide Quintero para consolidar su llegada al equipo y es un principal problema que ven los brasileños.



El Inter de Porto Alegre sigue buscándolo, pero no quieren hacer locuras financieras por lo que está pidiendo Juan Fernando Quintero. Como el antioqueño quedó libre, el tema de la negociación es con él y no deben entrar a hablar con ningún club en lo absoluto. De acuerdo con el medio GloboEsporte mencionan que ese es el problema que le ven, "el Inter observa con cautela la situación del centrocampista Juan Quintero. La directiva está al corriente de la pretensión salarial del centrocampista y descarta un ataque por estos valores. El panorama puede cambiar si el colombiano accede a negociar una rebaja significativa. Por ahora, no hay negociaciones en curso".



Pero el tema salarial no sería el único problema que ven en el Inter de Porto Alegre de contar con Juan Fernando Quintero. Así como el Flamengo, el gran susto es su estado físico, y es que, Juan Fernando llegará sin ritmo futbolístico al Brasileirao, siendo esto un aspecto que lo condicionaría, "dio señal positiva y saluda la posibilidad de jugar en el Beira-Rio. Sin embargo, el atleta quiere alrededor de US$ 7,5 millones (R$ 38 millones al precio actual) por un contrato de tres años. En rigor, alrededor de R$ 1 millón por mes. Los estándares están fuera de la realidad financiera del club. Aunque reconoce la calidad y las virtudes de Quintero, el departamento de fútbol de Colorado no lo ve como una prioridad para el grupo de Mano Menezes. Hay temor tras bambalinas en el Inter en relación al historial de lesiones y etapa en la carrera del mediocampista".



Sin duda alguna, lo que más tiene pensando al Inter de Porto Alegre y seguramente a cualquier equipo que quiera contar con Juan Fernando Quintero será el salario que perciba el jugador. El vicepresidente del cuadro gaúcho ya avisó que la intención del club no es hacer locuras que pongan en riesgo al equipo económicamente.