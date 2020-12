¡Rumbo al éxito! Secretos de Quintero para ser figura e ídolo de River

Juan Fernando Quintero dejó de ser jugador de River Plate hace ya varios meses, pero el grato recuerdo que dejó en los hinchas sigue más vivo que nunca.



Justamente su momento sublime ocurrió el 9 de diciembre del 2018, día en que con un zurdazo majestuoso encaminó el título más importante en la historia del club: la Copa Libertadores frente a Boca Juniors.

En diálogo con la periodista Julieta Argenta, el ex-Medellín reveló unos cuantos detalles respecto a dicho duelo. Desde su preparación mental en los días previos a la gran final, hasta recuerdos fugaces de los 120 minutos disputados en el Santiago Bernabéu.



Respecto a la previa del compromiso, ‘Juanfer’ reveló: “Yo hice un trabajo mental quince días antes. Escribía en mi espejo ahí, cuando me levantaba todas las mañanas, y escribía que iba a ganarle a Boca, la verdad fue un trabajo demasiado fuerte, fue una visualización y un enfoque grandísimo. No veíamos televisión, no prendíamos nada, nada, porque sabíamos de lo que se hablaba en el clásico”.



Es más, recordó que una lesión por poco lo deja fuera del partido, pero “extrañamente” se sintió bien en el último entrenamiento. “Yo tenía una lesión de gemelo y las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, porque el día antes del partido en Madrid, hago unos remates con Rodrigo Mora, con Marcelo (Gallardo) y era extraño pues porque estaba muy bien, esa fue la prueba”, señaló.

​

​Horas después de aquel episodio, el antioqueño estaba en la casa del Real Madrid disputando el clásico de clásicos del fútbol argentino en Copa Libertadores. Vale la pena recodar que inició en el banco de suplentes e ingresó al minuto 58 por Leonardo Ponzio.

​

“Realmente yo soy muy frío ante las situaciones, pero no puedo olvidar dos imágenes. Una fue con Nacho Scocco, porque habíamos tenido comentarios antes del partido, nos dijimos que íbamos y le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Él confiaba mucho en mí, es una gran persona, lo quiero mucho, lo respeto mucho, lo admiro. Entonces cuando hace el gol el Pity yo salgo a correr antes de que él meta el gol y lo señalo a él (a Scocco). Lo señalo y empecé a gritarle: 'Te dije, te dije que lo íbamos a ganar”.

​

“La otra imagen que tengo es con Carlos Scarpelli, el utilero. No pude contener las lágrimas y lloré y lloré, como un niño en sus hombros. Realmente todas las imágenes son demasiado bonitas, pero me quedo con esas dos, para mí son muy importantes y las voy a recordar siempre”, cerró.



En cuanto al momento del gol en tiempo suplementario (2-1 parcial), ‘Quinterito’ aseguró que “simplemente lo soñé y lo materialicé”. Justamente ese ser soñador lo tiene desde niño, “por las personas con las que crecí”. Incluso “jamás” imaginó hacer historia con un club con la grandeza de River y el hecho de lograrlo sirvió para “representar los sueños de mi barrio, de mis amigos, de los que hoy ya no están, de los que siempre me apoyaron”.



“Por eso se lo dedico a todas esas personas, para decirles que no dejen de soñar. Que todos sus sueños se pueden hacer realidad con constancia, con trabajo, con dedicación. Creer siempre en uno y en lo que uno puede hacer, creo que esa es la clave”, cerró.