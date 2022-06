Buenas noticias con Juanfer Quintero: posible regreso del colombiano

Juan Fernando Quintero ha estado entre algodones, pues las lesiones no le han permitido rendir al máximo en River Plate. Desde su regreso de China, no ha podido tener mayor acción en cancha. La esperanza de los hinchas millonarios es de poder verlo en acción, por la fe que le tienen y condiciones que posee.



Gallardo lo aguantó hasta donde más pudo, en el remate de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Las molestias físicas no le permitieron llegar a tiempo. Ahora, los argentinos se ilusionan con tenerlo de lleno, para el segundo semestre del año.



De acuerdo a información de TyC Sports, el trabajo de regreso del colombiano esperanza, para que está a disposición de Gallardo “Juan Fernando Quintero y Matías Suárez volvieron a trabajar con pelota y empiezan a dejar atrás sus dolencias físicas”.



“Si bien no entrenaron a la par del resto de compañeros, al mediocampista colombiano, que a mediados de mayo volvió a pasar por la enfermería tras resentirse del desgarro en su isquiotibial izquierdo, y al experimentado atacante, que se recupera de una distensión en el sóleo derecho, se los vio con la redonda en los pies”.