¡Crack! Las palabras del presidente del Real Madrid sobre Quintero

Juan Fernando Quintero pasó a la historia de River Plate con su gol a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, pero ese partido también le permitió tener un mayor reconocimiento en Suramérica y Europa, pues aquel juego se disputó en Madrid.

En diálogo con TyC Sports, el presidente de River Plate, Rodolfo Donofrio contó algunos detalles de lo que significó ese partido y una anécdota con el colombiano previo al juego.

“Yo no soy mucho de meterme con los jugadores, eso es cosa de Gallardo. Pero él es uno de esos jugadores que tú ves le gusta el afecto. Entonces un día antes en la cena le dije que él iba a hacer un gol o algo importante", recordó sobre el día previo al juego en el Bernabéu.

Ya en el estadio, el día del partido, Donofrio estaba junto a grandes personalidades y representantes de España y del fútbol. Entre ellos estaba Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien estaba justo al lado del presidente de River.

Quintero no fue titular en aquel juego, pero sí ingresó en el segundo tiempo. En ese momento, Donofrio le expresó a Florentino y luego el presidente del Real Madrid le dio la razón.

“Le digo a Florentino ‘va a entrar un jugador que me parece va a ocurrir algo importante’ y a cada rato él me decía ‘¡cómo juega ese chaval!’. Al rato hace el gol que no me voy a olvidar jamás en mi vida", dijo Donofrio.

Donofrio expresó su agradecimiento a Quintero por el tiempo que estuvo en el equipo millonario y sobre su salida explicó que “la oferta que recibió del fútbol chino era tremenda y tomó la decisión de irse”.