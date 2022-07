Plan B de JuanFer Quintero: si no fluye en River, lo esperan en Brasil

La aventura de Juan Fernando Quintero no ah ido como él esperaba y eso lo saben todos en River Plate: el regreso, por ahora, ha sido más expectativa que realidad.

Y hay que decir que es una historia sin culpables: el colombiano presionó para salir del fútbol chino y logró un préstamo a un año, confiado en que su respaldo como héroe del título de Copa Libertadores contra Boca Juniors iba a ser suficiente, pero no fue tal.



Su rendimiento se mermó por culpa de las lesiones, que lo afectaron en los últimos meses y pocas veces le permitieron estar disponible para el técnico Marcelo gallardo, y en las redes sociales los hinchas han expresado su malestar por el presente del jugador y su escaso aporte.



Pues bien, ahora Quintero tiene un plan B si es que su situación no mejora en Argentina: iría al fútbol de Brasil.



“Santos intenta fichar a Juan Quintero, mediocampista colombiano que está en River Plate, Argentina. La negociación no es sencilla, pero el Santos entiende que necesitan un centrocampista y pretende hacer un esfuerzo para ficharlo”, informó Globo de Brasil en las últimas horas.



En ese mismo sentido, TNT Sports Brasil confirmó que las cifras del colombiano son complicadas pero se haría hay confianza en el talento: “100 mil dólares por mes (…) Santos ve el valor como alto y trata de bajarlo, pero lo está haciendo bien en las negociaciones de otros términos contractuales. Aun así, hacerlo bien se considera difícil internamente”, dijo.



De esta manera, el colombiano podría resolver una disyuntiva: volvió al club que lo potenció y con el que ha vivido varios de los mejores momentos de su carrera, pero si no logra hacer diferencia en los próximos meses el tema se complicará: está prestado hasta el próximo mes de diciembre pero tiene contrato con Shenzhen de China hasta finales de 2023, por lo cual a fin de año River debería hacer uso de la opción de compra por 2 millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos o 4 millones por el 100 por ciento.



Son números difíciles para cualquier equipo, no solo River, que en su momento lo traspasó al fútbol asiático por cerca de 9 millones de dólares. Por fortuna, aún sigue teniendo mercado, incluso fuera de Argentina.