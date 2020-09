Quintero y su fichaje a Shenzhen: el calendario chino se le complica

Juan Fernando Quintero todavía no ha podido cerrar su fichaje el Shenzhen FC de China. El colombiano todavía no recibe la visa de trabajo, un trámite burocrático que le está complicando su partida a la liga asiática, pues el calendario juega en su contra, ya que el próximo 30 de septiembre se cierra el mercado de pases.



El volante sabe que no volverá a River y solo espera la confirmación de su contratación. Pero en el equipo argentino también están a la expectativa de la operación. “En River están atentos a la venta de Juan Fernando Quintero, porque esperaban recibir unos 10 millones de dólares limpios por su salida”, aseguró este lunes el diario ‘Olé’.



Según ‘TyC Sports’, las complicaciones del pase de Quintero harían peligrar su carrera este 2020, pues si se vence el plazo de fichar en China, y ‘Juanfer’ no consigue su visa, se quedaría sin equipo donde jugar por el resto del año.