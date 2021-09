‘Como colombiano me siento triste por el trato a Villa y Cardona’

Juan Fernando Quintero respaldó a Sebastián Villa y Edwin Cardona, futbolista de Boca Juniors que han sido duramente criticados en Argentina en las últimas semanas.



Quintero, exjugador de River Plate, habló con el programa ‘Líbero’ de TyC Sports y, aunque no quiso hablar directamente de los problemas de los colombianos en Boca, pidió respeto a la prensa argentina por el trato a Villa y a Cardona.



“No quisiera entrar en detalles porque no conozco la situación, así que no me compete hablar del tema. Como colombiano, me siento triste por cómo tratan a un compatriota, por cómo se escucha y se ve en la prensa. No sé cuál es la situación, pero son dos seres humanos fantásticos. Uno como futbolista solo debe demostrar en el campo, lo que pasa afuera, con respeto lo digo, no le interesa a nadie; y nadie sabe bien la situación”, dijo ‘Juanfer’.



Quintero insistió en la calidad de personas que son sus compatriotas, y recordó la manera que la prensa argentina también lo criticó cuando llegó a River, pero logró triunfar e irse por la puerta grande: “Yo sé las personas que son, cada uno tiene su situación particular y hay que entenderla. Solo les mando un abrazo, desearles éxitos y que sean fuertes, porque cuando yo llegué a Argentina también me ‘mataron’ sin saber qué pasaba, pero con fútbol todo se logra, se cambian los corazones”.



“Que disfruten su día a día, que hagan lo que el corazón les diga, y que a la hora de jugar fútbol, demuestren… No es nada más, yo creo que hay que respetar a los seres humanos, yo que soy colombiano nunca voy a hablar mal de otro colombiano; entre ustedes, se respetan, y es la bandera, es la sangre de uno”, complementó.