Lo contó todo: la verdadera razón de la salida de Quintero de River

Los hinchas de River Plate no olvidan aquel 9 de diciembre del 2018, cuando un zurdazo al ángulo de Juan Fernando Quintero, le permitió al conjunto millonario adelantarse en el marcador y posteriormente imponerse por 3-1 a Boca Juniors en la recordada final de la Copa Libertadores disputada en Madrid.

Inmortalizado en la banda cruzada por el golazo en el Santiago Bernabéu, Quintero tomó la decisión en el 2020 de cerrar su ciclo en Argentina, para sumar una nueva experiencia en su carrera: el Shenzhen de China.



Justamente, luego de varias semanas de polémicas y críticas, Juanfer rompió el silencio y en un diálogo con ESPN decidió hablar sobre la razón que lo motivó a salir del conjunto de Núñez; club al que le guarda mucho cariño y del cual espera siempre lo mejor.



"La vida nos exige siempre, pero perdí muchas cosas que la gente no sabe y no me interesa decirlas... El mundo de River es fuerte, te lleva al extremo, pero así es la vida. Hoy vemos personas que amamos y se van, hay que vivir todos los días así. River trae una carga emocional, física y mental que es fuerte, y que a veces te satura. Eso a mí me pasó y ya está... Hay momentos en que tienes que pensar en ti y no quiero decir que River fue el problema: fueron muchas cosas y la vida te satura muchas veces y hay que poner en la balanza la tranquilidad de uno".



Y añadió: "River te lleva al límite, perdí muchos familiares, amigos y seres queridos. Ya llevo 20 años en esto, he sacrificado mucho tiempo y no ha sido en vano: he tenido una carrera muy bonita. Pero creo que al final somos seres humanos, y el personaje y el fútbol se quedan en el campo. Cuando llegas a tu casa y lloras es porque somos seres humanos. Mucha gente no sabe lo que pasa detrás de un partido y de lo que sufrimos, y a algunos nos afecta más que a otros. Y a raíz de eso uno toma decisiones".



"No me fui como quería, pero se dio así. Me quedo con los momentos lindos, con el cuerpo técnico y con mis compañeros. Hasta hoy hablo con Gallardo nos dimos mucho, me dio consejos, me ayudó. Tengo una gran relación con Marcelo. Soy una persona muy transparente, soy así, he sido muy respetuoso con todos y recibí muchas críticas", dijo el volante de 27 años.



Sobre su carrera, Juanfer se atrevió a hablar de su retiro del fútbol profesional, dejando claro que ya tiene una edad para colgar los guayos y dedicarse en tiempo completo a su familia,



"Hace varios años vengo planeando lo que va a ser mi post fútbol, mi idea es retirarme a los 33 años. Empecé a prepararme en mis inversiones para que después del fútbol pueda dedicarle tiempo a mi familia. Porque cuando uno está triste al final, quiénes están... Es retribuirles esos ratos que pueden ser oro para ellos y para ti. Yo juego al fútbol porque de niño tengo una pasión. Yo nací sin nada y me voy a morir sin nada. La plata no es importante, es lo que se lleva en tu corazón", concluyó.