¿Otro 10 que cambiaría de club para volver a Selección? Caso Quintero

Jun Fernando Quintero está lesionado y ese chiste de 'no importa cuándo lo leas' no le hace ninguna gracia a River Plate.

Desde que se aventuró por él para repatriarlo después de una difícil experiencia en el fútbol de China, sigue esperando que vuelva a ser el de la hazaña del Bernabéu, el ídolo que se fue, el de la zurda dorada.



Su balance de 5 goles y 6 asistencias en 29 partidos es insuficiente para todos, empezando por él, que ha visto cómo se cae nuevamente de una convocatoria de Selección Colombia por problemas físicos. Por eso se abre paso una decisión radical pero, tal vez, necesaria.



El periodista Jorge Nicola sugiere que si no es River, hay vida por fuera de Núñez y hay un claro pretendiente para el antioqueño: Vasco da Gama. Vale decir que el creativo tiene contrato hasta diciembre con River y que el club brasileño, que está en segunda división, apunta a él no para ahora mismo sino para la campaña post ascenso.



El analista dijo que las negociaciones entre Quintero y Vasco da Gama van por buen camino y que el agente del jugador, Rodrigo Riep, es esperado la próxima semana en Río de Janeiro para finiquitar detalles.



Quintero sabe que no puede seguir perdiendo tiempo si quiere volver a vestirse de amarillo y no descarta una aventura brasileña. Después de todo, si a James le alcanzó con llegar al estadio de Olympiacos para estar entre los 26 convocados, ¿por qué a él no?