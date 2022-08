¡Juan David Perea en busca de minutos! Cerca de otro club español

La juventud de los jugadores colombianos en Europa demuestra la necesidad de ellos por sumar minutos y más aún cuando saben que pueden ser cartas importantes para Néstor Lorenzo. No muchos cuentan con la fortuna que tiene Yaser Asprilla de ser elogiado por su director técnico, Robert Owen Edwards y de ser titular, por lo menos en los últimos dos enfrentamientos de la Championship ante Birmingham y Preston. Sin embargo, no todos tienen esas posibilidades.

Esa es la historia de Juan David Perea, hijo del exdefensor central de la Selección Colombia, Luis Amaranto que brilló en el Atlético de Madrid y Juan David espera tener esa misma suerte. No ha iniciado de la mejor manera, pues no ha sido tenido en cuenta habitualmente en los oncenos de Diego Pablo Simeone. El estratega argentino lo convocó para disputar el Trofeo Ramón Carranza contra el Cádiz, pero tampoco sumó minutos en pretemporada.



Juan David Perea actúa en el Atlético de Madrid B y fue ascendido para la pretemporada. Perea sabe que para descrestar a Diego Pablo Simeone necesitará ganar protagonismo en otro club que sí lo tenga en cuenta. El extremo izquierdo de 20 años ya había sumado minutos en Europa en el Real Avilés y en Portugal en el Sporting Covilha. De regreso a la filial de los colchoneros, no ha sido lo que esperaba.



Queda poco para que cierre el mercado de fichajes y para Juan David Perea sería esencial buscar una salida para sumar minutos. Ya hay interés de un club español como lo es el Leganés que está negociando por el extremo rojiblanco. En la Segunda División, Perea tendrá la oportunidad de destacarse e impresionar a Diego Simeone.



Esta etapa de negociaciones entre el Leganés y el Atlético de Madrid B por el extremo izquierdo de 20 años, Juan David Perea han sido adelantadas por RCN Radio y el Diario AS que confirma ese interés. Por fortuna, no se iría lejos, pues seguiría en la capital española y podrá estar en el ojo de Diego Simeone por la cercanía.