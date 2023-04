¿Ya tomó una decisión? Juan Carlos Osorio y la oferta para ir a Egipto

En las últimas horas la prensa egipcia reveló la posibilidad de Juan Carlos Osorio para dirigir al Zamalek Sporting Club, séptimo en clasificación de la liga local que lidera Al-Ahly. El técnico colombiano es la principal apuesta de la 'Casa Blanca' para reemplazar al portugués Jesualdo Ferreira.



El 'profe' Osorio, quien tuvo su última experiencia en marzo de 2022 con América de Cali, todavía no acepta la oferta del Zamalek y habría sido invitado a El Cairo para conocer el club y sus instalaciones. Una visita clave para que se decida a firmar con los 'Caballeros Blancos'.



Cabe recordar que su última experiencia no resultó según los planes y Osorio salió del América tras el descontento de la directiva y la hinchada, especialmente por la polémica rotación. Los resultados no lo acompañaron y tuvo que arreglar su salida antes de terminar el semestre.



El periodista Julián Capera contó que Zamalek Sporting Club ya envió tiquetes aéreos a Juan Carlos Osorio y espera por el colombiano en las próximas. La propuesta del club es que firme hasta agosto de 2024. Pipe Sierra, periodista experto en fichajes en Colombia, contó que "No hay decisión aún. Hay un ofrecimiento formal a firmar hasta agosto de 2024. Quieren mostrarle el club".