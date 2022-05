Juan Carlos Osorio dijo no a dirigir en México: esto dice la prensa

La prensa internacional aseguró este jueves que Juan Carlos Osorio le cerró la puerta a un club mexicano. Se trata de los Bravos de Juárez, equipo que juega para la Liga MX, y que viene de hacer un torneo clausura para el olvido; terminaron últimos en la clasificación, con 11 puntos en 17 fechas.



El técnico risaraldense que dejó al América de Cali tras una serie de penosos resultados y con varias eliminaciones a cuestas, dio de qué hablar en el fútbol colombiano más por escándalos y polémicas, más que por buen fútbol. La oferta para dirigir al Juárez FC aparecía como una buena oportunidad para volver al ruedo, aún cuando muchos le pidieron su retiro, sin embargo, su respuesta habría sido no.

César Luis Merlo, periodista internacional, escribió en sus redes: "CONFIRMADO. Juan Carlos Osorio no será el entrenador de Bravos de Juárez. Pese a un millonario ofrecimiento, el ex DT de América de Cali le comunicó su decisión a la institución mexicana".



Azteca Deportes había dicho que "se cayó lo de Juan Carlos Osorio, aunque nunca estuvo realmente cerca. Se sigue en la búsqueda de un nuevo director técnico”, y mencionó que la oferta económica llevó a que la negociación con el colombiano se estancara.



Desde hace unos días, la prensa mexicana venía advirtiendo del posible regreso de Osorio al fútbol de ese país. Cabe recordar que el 'Míster' dirigió al Puebla entre 2011 y 2012, y se marchó porque como en América, los resultados no se le dieron. En donde sí tuvo un destacado rendimiento fue con la Selección de México, con la que asistió al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, esta vez parece que tampoco será.