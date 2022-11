¿Rumbo a Argentina? Juan Carlos Osorio se ofreció en Qatar

Juan Carlos Osorio tuvo su última experiencia como entrenador en propiedad en el América de Cali, donde no tuvo su mejor rendimiento y terminó dejando el cargo de manera polémica, sin embargo, encontró una oportunidad en México junto a ‘Tata’ Martino en el Mundial de Qatar 2022.



A pesar de estar en el equipo mexicano, el deseo de Osorio es volver a dirigir un club en propiedad y demostrar que sigue teniendo las cualidades como entrenador y desde Qatar confirmó a ESPN que está en busca de una oportunidad a nivel internacional.



Me gustaría dirigir en Argentina. En un próximo proyecto quiero estar allá, me encantaría que sea un fútbol muy competitivo y creo que es el más competitivo de Sudamérica. Me gusta el reto”, reconoció Juan Carlos Osorio a ESPN desde Qatar.



De igual manera, Osorio habló de lo que viene para México contra Argentina, donde será un duelo delicado, pues se enfrentan a una de las favoritas que vienen de perder contra Arabia Saudita y esperan hacer buen juego para seguir con vida en el Mundial.



"Yo creo que el gran ejemplo es Argentina, después Uruguay. Allá no hay que hablar, ni arengar, ni motivar a nadie. Hay culturas futbolísticas que compiten desde lo fisiológico, de ser más fuertes, más rápidos, más potentes", finalizó Osorio.





Hay que recordar que el último equipo que dirigió Juan Carlos Osorio fue América de Cali y lleva ausente en su cargo más de seis meses, pero uno de sus mayores éxitos los realizó con Atlético Nacional en 2015 y la selección de México, a quien clasificó a Rusia 2018.