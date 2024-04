¿Qué pasa con 'Cucho' Hernández? Misterio y molestia en Columbus Crew

No es tan simple como ser el goleador y gran figura del equipo y de pronto desaparecer de las convocatorias. Lo normal es que se pregunte y lo que hace Columbus Crew es molestarse. ¿Qué está pasando con Juan Camilo 'Cucho' Hernández?

De pronto era una referencia, el autor de 4 goles y una asistencia en 7 partidos entre la MLS la y Concachampions y un buen día lo borraron de los listados. Así, sin más.



Lo curioso es que su técnico, Wilfried Nancy, se niega a responder las constantes dudas de los periodistas, que no entendieron por qué no estuvo contra Nashville (2-2) por la MLS ni contra Tigres por la Copa de Campeones de CONCACAF (1-1), este martes.



“Política del equipo” dijo en un comienzo el DT. Después, visiblemente molesto, aseguró: “Acabamos de hacer un partido y estamos hablando del Cucho, no hay respuesta para eso … No jugamos al tenis, jugamos al fútbol. Fútbol, son 11 jugadores en el campo. Tenga paciencia, sé que este es su trabajo, siguiente pregunta, por favor”.

Lo mejor entonces sería un comunicado oficial, un vocero, algo. De otro modo la pregunta, sin importar lo que pase en al cancha, será inevitable. No es un suplente, es la figura. Y es normal dudar sobre un jugador que está en radar de Selección Colombia, a dos meses largos de la Copa América 2024.