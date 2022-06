¿Retroceso en su carrera? Un 'Cucho' con destino a Norteamérica

¿Europa no ha sido lo suyo en sus cuatro años en el viejo continente? ¿Con 23 años habrá otra oportunidad próximamente en ligas europeas?, eso no se sabe, lo que sí es cierto es que Juan Camilo Hernández no tolerará jugar en la Championship de la segunda división inglesa, y busca nuevos aires que parecen alejarse de las mejores ligas del mundo.

Como salvavidas, aparece la Major League Soccer que está con deseos de contar con los servicios del colombiano. Juan Camilo Hernández quiere sumar minutos en esta temporada, sabiendo que se juega la posibilidad de volver a las convocatorias de la Selección Colombia por ese cambio generacional que se presentará, de hecho, ya estuvo presente con Héctor Cárdenas en el amistoso ante Arabia Saudita.

Salir del viejo continente es una oportunidad para el ‘Cucho’ de sumar minutos teniendo la titular probablemente fija y más en una liga que quiere mucho a los colombianos como la estadounidense con el Columbus Crew. En Inglaterra ya mencionan que el acuerdo entre el Watford y el cuadro norteamericano está cerrado.

Infortunadamente, la historia de Juan Camilo Hernández en Europa ha tenido deslices que han costado descensos con el Huesca, Mallorca en España y ahora con el Watford de Inglaterra. El ‘Cucho’ quiere despejarse de los descensos, y además sumar minutos importantes y la MLS podría tenderle una mano.

Cuatro años en el viejo continente parecen llegar a un descanso, con destino a Norteamérica. De acuerdo con información de The Athletic, las negociaciones están avanzadas y de hecho, ya parece ser oficial el traspaso, ‘Watford llegó a un acuerdo para vender al delantero Cucho Hernández al Columbus Crew de la MLS. Se están llevando a cabo negociaciones finales sobre los términos y la estructura de la transferencia, pero se sabe que será un movimiento permanente’. Faltan detalles en la oferta que rondaría un valor cercano a los 10,3 millones de dólares, siendo récord para Columbus Crew.