Colombianos van por título de MLS Cup: ‘Cucho’ parte como favorito

La temporada del fútbol estadounidense cerrará su telón por este 2023 y los equipos que jugarán por el título de la MLS Cup serán Columbus Crew y Los Ángeles FC, quienes intentarán el todo por el todo para lograr ser los máximos monarcas de Norteamérica.



En este duelo habrá dos colombianos protagonistas en la gran final, siendo Jesús Murillo con Los Ángeles FC y Jimmy Medranda junto a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con Columbus Crew, aunque el jugador que parte como favorito para ganar el título es el delantero que después de finalizar su participación en esta final se unirá a Selección Colombia.



Sin embargo, la tarea para Columbus no será fácil, pues se enfrentarán a un equipo que ya sabe lo que es ser campeón de esta competencia y buscarán quitarle la posibilidad de que logren el bicampeonato.





Este partido será en el estadio del Columbus Crew y seguramente será el plus para conseguir el anhelado título que no logran desde la temporada 2020, año en que ganaron en plena pandemia.



Columbus Crew vs Los Ángeles FC

Día: sábado 9 de diciembre 2023

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: Apple TV