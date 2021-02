Sinisterra ascendió y espera definir su futuro en el fútbol argentino

El vallecaucano José Luis Sinisterra consiguió el ascenso con Platense en el fútbol de Argentina, después de 22 años de dicho club en segunda división. El 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto y el 4-2 en los cobros desde el punto penal le dieron el último ascenso al cuadro ‘calamar’ a Primera A.

En diálogo con ‘Deportes sin Tapujos en Cali, Sinisterra, quien fue titular en dicho cotejo, señaló que “para mí en lo personal es una alegría inmensa porque a pesar del debut en Primera división tras mi primer gol es algo muy importante lo que he conseguido en mi corta carrera, es una alegría inmensa y la de mis compañeros también porque sabíamos todo lo que significaba a tratar de ascender después de 22 años”.



Sobre la campaña lograda, dijo que “fue con base en todo el sacrificio que hicimos como equipo, algo que se planeó juntos, es un equipo que se propuso algo y fue lo que terminamos consiguiendo a pesar de muchas injusticias que nos tiraron abajo, pero el equipo nunca se rindió y conseguimos el premio que hoy tenemos”.



Explicó que “muchos partidos en los cuales parecía como si tuvieran alguna cosa contra Platense, nos cobraban goles en que los rivales estaban en fuera de lugar, nos adicionaban de a 7 minutos cuando no habíamos hecho tiempo durante el partido… Pequeñas cosas que eran lo que nos terminaba perjudicando a nosotros”.



En cuanto al partido definitivo, que les otorgó el ascenso, sostuvo: “Sabíamos que era un rival bastante difícil y complicado, pero fuimos a hacer nuestro juego con la convicción de lograr el sueño de cada uno de nosotros, gracias a Dios se nos dio, ahí con un poco de sufrimiento con la tanda de penales, pero contentos por el resultado final”.



De la forma en que celebraron: “Fue un desahogo, en cada una de las cabezas pasaba decir un ‘por fin, volvimos al lugar dónde merecíamos estar, la imagen que me quedó de cada uno de los integrantes de la institución, inexplicable todo lo que pasó en ese momento, después cuando tuvimos ese recibimiento de los hinchas”.



Sinisterra cuenta con 22 años y nació en Buenaventura, con paso fugaz por Nacional y el Real Valladolid B, de España. Por ello, hizo un recuento de su recorrido a partir de 2013: “Mi carrera deportiva a nivel de inferiores fue mucho por fuera, a mis 14 años había ido a Palmeiras de Brasil, luego estuve en el Corinthians y un corto paso por el Santos, en el 2014 tuve la posibilidad de ir a Argentina por primera vez, estuve en Defensa y Justicia, Quilmes, River Plate y Lanús, en donde justo en aquel momento no había podido jugar antes en el torneo local por ser menor de edad".



Y agregó: "Allí me di a conocer y luego llegué a la Selección Colombia Sub 17, donde pude compartir campo con Carrascal, Edwin Cetré... Cuando Nacional hizo esa excelente campaña en la Libertadores yo ya me había devuelto. Estuve en Estudiantes de La Plata, tenía una carta de invitación para el Real Valladolid, que decidimos aceptar, España fue una locura, la cultura es muy hermosa, me sentí súper contento y es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces