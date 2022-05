‘Será el mejor del mundo’: reveladora charla de Díaz con DT de Junior

Sin lugar a dudas, Luis Díaz ha sido el colombiano revelación de la temporada europea. Sus goles y brillantes actuaciones tanto en Porto como en Liverpool lo han puesto en boca de todos.



Justamente sobre su extraordinario presente en el Viejo Continente, un excompañero suyo en Junior de Barranquilla recordó una charla que el nacido en Barracas sostuvo con el entonces DT tiburón. Desde sus inicios le auguraron grandeza.

En diálogo con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Jose Luis Chunga, recientemente convocado a Selección Colombia, reveló las infidencias cuando compartió camerino con el guajiro.



“Dejando la modestia aparte, a mí no me sorprende lo de Lucho. Desde el primer momento en que lo subieron para entrenar (desde el Barranquilla FC), él demostró lo que iba a hacer”, mencionó en un primer momento.



Justamente el guardameta contó aquella charla que no olvida: “Son cosas que no se comentan. Cuando estaba el profe Luis Fernando Suárez de técnico de Junior, siempre en las charlas técnicas se le acercaba a Lucho y le decía ‘tú vas a hacer el mejor jugador del mundo’”.



Aclaró además que Suárez se le acercaba a cada jugador para remarcarle sus virtudes y al llegar con Díaz lo halagaba de esa manera. “Con todo respeto a los jugadores de Europa que están en gran nivel, creo que Lucho va en los pasos de convertirse en un gran jugador y lo ha demostrado”, remarcó.



Para finalizar, Chunga aclaró que la actual estrella de la Selección y el Liverpool “aún no ha mostrado todo lo que es capaz de hacer”.