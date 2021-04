Campuzano y el mensaje en redes tras el duro accidente en Argentina

Jorman Campuzano encendió las alarmas este jueves, luego de sufrir un accidente automovilístico cuando se dirigía al predio de Ezeiza para cumplir con el entrenamiento con Boca Juniors.

El aparatoso choque de vehicular en el que se vio involucrado el mediocampista colombiano, dejó fuertes sensaciones tras conocer el estado en el que quedaron los carros, no obstante, para fortuna de él y de las otras personas implicadas, los daños solo fueron materiales y el problema no pasó a mayores.



Tras lo ocurrido, el volante del xeneize se pronunció en sus redes sociales y con un mensaje de tranquilidad aseguró que se encuentra bien y explicó lo sucedido en territorio argentino.



"Sobre los hechos ocurridos esta mañana cuando me dirigía al centro de entrenamiento, quiero aclarar que en todo momento respeté las normas de tránsito y que la imprudencia del otro conductor provocó el inevitable accidente. Agradezco a todos por la preocupación, afortunadamente solo fueron daños materiales para ambas partes", escribió el volante en una de las historias de Instagram.