Le sueltan la mano a James: 'ha bajado escalones, se fue desdibujando'

Escuchar críticas a James Rodríguez se ha vuelto una triste costumbre. Aquellos que defendieron su innegable talento por encima de todo y que se ilusionaron con verlo brillar después de decisiones desacertadas, han ido modificando sus opiniones y hoy están del lado de los desilusionados, que son más.

Puede que él tenga la habilidad de no dejar que lo afecten los comentarios, pero saber que referentes como Jorge Valdano, un admirador absoluto del zurdo, le han ido soltando la mano, seguro sería una noticia dolorosa para él.



El experto, en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, dijo con claridad lo que le está rondando: "Da la sensación que ha ido bajando escalones, tuvo al enorme oportunidad de llegar muy joven a la cima, con un Mundial de Brasil que lo posicionó entre los mejores del mundo, llegó a un Real Madrid en una situación competitiva brillante y completó un muy buen primer año. Pero se fue desdibujando poco a poco", comentó.



"Llegar a Catar siendo tan joven anuncia una decadencia futbolística del jugador que no sabría explicar las razones porque talento siempre le ha sobrado", añadió.



Y aún así, ¿le alcanza ese nivel hoy para darle una mano a la delicada situación de la Selección Colombia?



"Seguramente sí le alcanza, es imaginativo, técnico, desequilibrante. Lo que que ocurre es que el roce al primer nivel competitivo ayuda mucho a la evolución de un jugador y eso es muy difícil de encontrar en una Liga como de la de Catar, esa es una realidad incuestionable. Jugar LaLiga o la Premier, donde cada partido es un desafío, es distinto a Catar, donde la presión y la exigencia es menor", concluyó.



Valdano es, como decía el escritor Eduardo Galeano, un "mendigo de buen fútbol", que se cansó de elogiar a James en aquellas épocas en las que salía en las portadas de los diarios españoles cubierto de oro, sonriente, feliz. Hoy sus decisiones lo han ido sacando del Olimpo y parece un jugador muy terrenal, tristemente prescindible.



La Selección Colombia fue siempre su refugio hasta que incluso el técnico Reinaldo Rueda le dio la espalda y lo excluyó de la Copa América de Brasil 2021. Desde entonces ha sido la lucha del que quiere y no puede, y la expectativa de millones de colombianos que creen y no ven milagros. ¿Cambiará la historia en estas últimas jornadas de las Eliminatorias, contra Bolivia y Venezuela? Como dice Valdano, talento siempre le sobró. Ahora falta una milla más para que recupere la memoria del ídolo que fue.