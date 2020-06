La 'millonada' que rechazó Boca y privó a Bermúdez de ir a Barcelona

Nostalgia. Por no decir rencilla. Así recuerda Jorge Bermúdez, hoy miembro del consejo directivo de Boca Juniors, el sueño que truncó su adorado equipo 'xeneize'.

‘El Patrón’ recuerda cómo tras el inolvidable partido contra Real Madrid, en la Copa Intercontinental del año 2000, que ganaron los argentinos, el FC Barcelona se fijó en él.



“Después de ganarle al Real Madrid en Tokio, el Barcelona, equipo antagonista, se fijó en mí. Tenía a Frank de Boer y buscaban un central para acompañarlo. Llegó un comunicado oficial y hablé con las autoridades, pero desgraciadamente no me dieron el aval”, explicó end eclaraciones al canal ESPN.



La oferta fue, según sus palabras, por 6 millones de euros: “Los dirigentes no se prestaron a ninguna otra cosa y esas mismas personas terminaron solicitando dinero para sus cuentas. Se dañó el negocio, se cayó todo y en una reunión de grupo que tuvimos lo blanqueé ante Oscar (Córdoba) y diez compañeros más para que quedara claro por quienes estábamos rodeados”, sentenció.



“No era justo que nosotros en la cancha nos entregábamos cada partido como si fuera una final y afuera había gente tan metódica y maquiavélica que no reconocía nuestro trabajo”, añadió.



Hace 20 años pudo ser para él una felicidad completa, pues en Europa llegó a Benfica y a Olympiakos, ya sobre el final de su carrera, pero nunca pudo brillar en la estelar Liga de España, aparentemente por culpa de la dirigencia del momento.