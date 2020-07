¡Pinto no irá solo! El mundialista que ficharía para Emiratos Árabes

Este miércoles se conoció que el ex guardameta bogotano Eduardo Niño habría recibido la invitación de parte de Jorge Luis Pinto para que lo acompañe en el cuerpo técnico de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, y estaría renunciando a la función de preparar los arqueros en la plantilla profesional del Deportivo Cali.



Niño lleva once años trabajando en el club y había alternado con su presencia en el proceso de la Selección Colombia que manejó José Pékerman a los Mundiales de 2014 y 2018. Sin embargo, meses después del arribo del portugués Carlos Queiroz no hizo más parte del combinado tricolor.



Sin embargo, FUTBOLRED consultó a una fuente oficial de la institución verdiblanca, que señaló que todavía no ha llegado un comunicado de Niño presentando renuncia a su cargo.



De confirmarse esta versión, el ex golero de Santa Fe, América de Cali y Millonarios tendrá que viajar en un vuelo humanitario programado para el 19 de julio con cerca de 200 deportistas que irán a Europa y a otros países de Asia y el Oriente Medio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces