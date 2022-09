Jorge Luis Pinto deja mensaje para James: entre tristeza y dedicación

Queda muy poco para que se oficialice el final del mercado de fichajes en Europa. Sin duda alguna, una noticia complicada para el futuro de algunos jugadores colombianos que esperan volver al fútbol de élite, y decir presente todavía en el viejo continente dentro de las ligas más importantes a nivel global. Sin embargo, si no alcanzan a cambiar de aires, sus clubes actuales los esperarán con ansias al contar con grandes talentos.

Ese es el caso de James David Rodríguez en el Al-Rayyan, pues el club se mantiene en que quiere que el jugador colombiano muestre el respeto que tuvo cuando firmó con el equipo catarí y cumpla su contrato que todavía le quedan dos años. James volvió a recaer en una lesión del sóleo, esa que siempre le quita la continuidad, y que le ha mermado de la actividad desde el mes de marzo. Muchos rumores aparecieron en ese momento de inactividad, pero Nicolás Córdova y los médicos del club dieron tranquilidad, y mantuvieron que seguirá en Catar.



A escasas horas para que culmine la ventana de fichajes del verano, James Rodríguez mantuvo una charla con Edu Aguirre, periodista español del Chiringuito de Jugones. En la entrevista, le preguntaron por su fanatismo por el Real Madrid, y, además, le tiraron que si Valencia le ofrece aceptaría o no. La respuesta de James fue que sin pensarlo se iría caminando al conjunto che que acabó de firmar a Edinson Cavani. Un sueño jugar con el uruguayo y asistirlo, mencionó el volante creativo colombiano, que hasta se puso a analizar en qué parte podría calar dentro del sistema de juego de Gennaro Gattuso.



Magia tendrían que hacer para que en menos de un día puedan convencer a Peter Lim en busca de un espacio para James Rodríguez, por lo cual, sería muy difícil pensar en su vinculación. La prensa colombiana ha estado latente del ‘ofrecimiento’ de James al Valencia, algunos lo han criticado, y otros les suena bien, pues quien no quisiera que recupere su fútbol en Europa.



Jorge Luis Pinto habló para el VBar de Caracol, en donde tocó el tema de James Rodríguez y el otro panorama alentador, el de Luis Díaz en el Liverpool. Con respecto al tema del volante del Al-Rayyan sobre la posibilidad de ir a Valencia, Pinto estalló, y le dejó un mensaje para que, desde ya, empiece a cambiar su actitud en cancha y en las sesiones de entrenamiento.



Un dardo que seguramente al mediocampista colombiano no le va a gustar, pero que puede ser tan cierto por la manera como se le ve al ex Real Madrid en canchas. Preocupado por una lesión, tal vez, la falta de ganas ha estado presente. Su magia y talento no se duda, pero se le pide un cambio de actitud, “me duele lo que está pasando con James. Venirse de allá con lo que está ganando es un sacrificio inmenso. Si quiere competir, tiene que empezar a entrenar porque él no entrena… no entrena con dedicación, con amor, y uno al fútbol tiene que quererlo siempre”.



Hablando de otro jugador, analizó la actualidad de Luis Díaz, y su relación con Mohamed Salah, “juega muy lejos. Yo no he visto una posibilidad de juego en la que haya cercanía y que él le niegue el balón. Lo que pasa es que ya identificaron a Luis, ya le hacen doblajes. Por ejemplo, lo que le hizo el Real Madrid en la final de la Champions. Desafortunadamente, lo dejaron lejos, Thiago no lo acompañó y el lateral izquierdo tampoco se acercó. De resto, yo no veo que le estén negando el balón a Luis Díaz”.