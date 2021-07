Del odio al amor: Carrascal se lleva todos los elogios en River Plate

Del odio al amor hay un paso. Y sí que es cierto. Jorge Carrascal, volante de River Plate, pasó de ser uno de los señalados en la campaña anterior a ser el centro de los elogios en Argentina, por parte de los hinchas, quienes gozan de su buen fútbol después de que se le otorgó la '10' del conjunto millonario.

La nueva temporada del fútbol argentino ha sido un renacer para el cartagenero, quien no había podido demostrar todo su talento desde que asumió dicha dorsal con tanta historia. Ahora, tras el partido frente a Lanús en el que River goleó por 0-3, los fanáticos de la banda cruzada piden que se mantenga en el nivel, pues saben las características que tiene el colombiano y lo importante que puede llegar a ser para Marcelo Gallardo en un futuro no muy lejano.



Carrascal, de 23 años, ha sido titular en los tres partidos que ha disputado River en la Liga Profesional. De hecho, ya se ganó un puesto en el once inicial. Tanto Gallardo como los aficionados de River esperan que tenga el mismo peso en el plantel en los próximos duelos de Copa Libertadores.

A confident Carrascal is a joy to watch pic.twitter.com/qhCcG8vPFl — Fútbol Spy (@SpyFutbol) July 29, 2021

Que suerte que tiene Neymar para que le digan el carrascal brasilero — Alvaro_james_ (@alvarinhus) July 29, 2021