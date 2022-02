Nostalgia de Carrascal en River: 'me voy con una sensación muy triste'

Jorge Carrascal salió de River Plate para probar fortuna en el CSKA de Moscú, un equipo con roce y mucha competencia, un reto que no quería dejar pasar.

Se fue detrás de un sueño y ahora solo le queda la nostalgia: "Me voy con una sensación muy triste. Era una oportunidad linda y Gallardo lo entendió. Él me pidió que me quedara pero para mí era un sueño volver a Europa y poder tener esa continuidad para jugar", contó en el aeropuerto.



"En este cuarto año más o menos me estaba acostumbrado a lo que era el mundo de River, y venía con muchas expectativas y cosas en la mente que quería sacarme de ahí, de demostrar que estaba para jugar... Creo que el equipo se armó muy bien, que teníamos muchos objetivos y se me presentó la oportunidad y uno también tiene que aprovechar porque las oportunidades pasan una vez", añadió el creativo, de 23 años.



"Creo que lo hice bien, pero me faltó un poquito pero uno puede regresar y tener revancha. La mayoría de los hinchas me tienen cariño y es por mi buen trabajo. No tuve mucha continuidad de titular pero siempre traté de hacerlo bien", concluyó.