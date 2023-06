¿Otra aventura europea termina? Hombre de Selección jugaría en Brasil

Es un caso interesante: un jugador fijo en las convocatorias de la Selección Colombia, siempre en equipos destacados que lo mantienen en el radar, pero nunca consolidado y casi siempre objeto de rumores en el mercado de fichajes. ¿Por qué?

Tras un paso exitoso por River Plate, Jorge Carrascal emigró al fútbol de Rusia hace un año y medio y no lo hizo nada mal: en la temporada que termina jugó partido con el CSKA, hizo 6 goles y dio 6 asistencias y además se coronó campeón de la Copa de Rusia, que terminó 5-6 en los penaltis contra Krasnodar (de Jhon Córdoba). Por eso nadie puso en duda sus convocatorias a la Selección.



Sin embargo, en los últimos 12 partidos de la Liga de Rusia fue perdiendo protagonismo y minutos y en los últimos 12 encuentros no llegó a ser inicialista.



Y esa situación, además de preocuparle de cara al proceso de Lorenzo, lo haría volver a solicitar un cambio de equipo, que, según los rumores, lo devolvería al fútbol suramericano.



Según afirmó Raisa Simplicio, de Goal Brasil, el club ruso quiere venderlo para aprovechar su edad (25 años) y su rentabilidad: “Allegados al deportista aseguran que quieren una cantidad superior a los 10 millones de euros”. Y ya tendría pretendiente, tal como informó el periodista Fábio Aleixo desde Moscú: “Es un jugador que gusta mucho al Internacional para lo que resta de temporada”.

​

Carrascal, en efecto, es un 'buen negocio' en este punto de su carrera, pero terminaría por segunda vez la aventura europea sin llegar a consolidarse y eso no es bueno. Habrá que esperar y ver si tal vez haya una tercera revancha. No está ni mucho menos mal jugar en Brasil, por nivel y por exposición mediática para seguir en Selección, pero lo primer es resolver la tarea pendiente de su carrera: hay que volverse indiscutible.