¿Jorge Carrascal se irá de Rusia? Esto dijo al regresar a entrenos

Jorge Carrascal fue uno de los grandes colombianos durante el segundo semestre del 2022. Quiso salir de River Plate para buscar su sueño de jugar en Europa, uno que había cumplido anteriormente con el Sevilla pero no pudo explotar. Un Carrascal más renovado que piensa más en el equipo se soltó completamente en el CSKA de Moscú donde dejó grandes sensaciones en el año pasado y espera arrancar de la mejor manera el 2023.



Sin embargo, la historia con grandes talentos no puede ser para siempre y en el ambiente de Jorge Carrascal, le han llovido intereses de clubes de España como también su posible regreso a Sudamérica con el Flamengo, equipo que desistió de fichar a Juan Fernando Quintero y busca en otro ex River Plate como Carrascal. Lo que sí es un hecho es que regresó a entrenos con el CSKA.

El fútbol de Rusia es una de las ligas que más se demorará en regresar, por lo cual varios clubes han decidido hacer pretemporadas y el CSKA de Moscú la inició hace unos días en Abu Dabi. Jorge Carrascal regresó a los entrenamientos con el conjunto ruso mientras se despiertan los rumores de equipos europeos y sudamericanos que quieren contar con el volante cartagenero que enamoró a más de uno en 2022 con goles y asistencias.



Jorge Carrascal estaba en Colombia por un permiso que le dieron mientras resolvía problemas personales. Al volver, no habló sobre su futuro afuera de Rusia, pues trazó los objetivos para el 2023 con el CSKA de Moscú, a quienes les agradeció el estar pendiente de él. “Quería agradecerle al club y a todas las personas que trabajan en el club por haberme dado la mano en ese momento tan difícil que estaba sucediendo. Muy agradecido por el cariño y por siempre estar pendiente. En eso estoy muy agradecido”, señaló el cartagenero.



También le dedicó palabras a los directivos y aficionados, “a pesar de todo, muy contento por el cariño, por preocuparse por mí, por estar muy pendiente. Agradecido con el club, con la gente, con los aficionados que siempre están pendientes porque no vine, tuve unos problemas familiares y aquí estamos con la mejor energía, positivismo para poder continuar este 2023 con logros y muchos éxitos”.



Por último, Jorge Carrascal referenció que estuvo trabajando en Colombia mientras regresaba a Rusia. “Estuve entrenando en Colombia, hace parte del profesionalismo, poder entrenar, poder mantenerse físicamente bien para que cuando uno venga a la pretemporada viene un poco preparado. Contento, empecé a entrenar, me dijeron que descansara pero vine con la mejor actitud de poderle aportar todo mi físico y mi fútbol al equipo”, señaló.