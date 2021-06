Críticas, ofertas de Europa y mucho talento: el presente de Carrascal

No ha sido una temporada fácil para Jorge Carrascal en River Plate. A sus 23 años, el cartagenero pasó de ser una de las promesas del club de Núñez a ganarse un puesto en el primer equipo de Marcelo Gallardo, quien, después de potenciarlo, le dio la histórica camiseta '10'. Duro reto.

Llevar ese dorsal con tanto peso en la espalda no es una labor sencilla y es por eso que las críticas hacia el ofensivo colombiano no han parado de sonar, pues lo hinchas de River siguen esperando que Carrascal demuestre todo su talento en la cancha y haga valer el número que tiene en la camiseta.



"Es impresionante ver que los hinchas lo critican por criticar. Tiene un talento increíble. Es un chico de 23 años y tiene que seguir madurando emocionalmente para dar la mejor dentro de la cancha, pero las exigencias y las críticas en equipos como River complican el desarrollo y el crecimiento de futbolistas jóvenes. En Europa, un chico Sub 23 es considerado juvenil", dijo Pablo Boselli, representante del jugador, en un diálogo con Continental.



Asimismo, el agente del creativo cafetero aseguró que Carrascal tiene que 'estabilizar el talento que tiene' para que el club vea los frutos de su talento. También manifestó que el '10' se encuentra feliz en la banda cruzada, pero que tempos hay que descartar una salida, pues desde Europa han preguntado por el jugador.



"Tiene que estabilizar el talento que tiene para poder devolvérselo al club. Cuantas más criticas reciba se le va a hacer más difícil. Es un círculo vicioso negativo. Tiene el apoyo del DT y del club. Sin dudas, Gallardo marcó un antes y un después en la carrera de Jorge", dijo.



Y añadió: "Carrascal está feliz en el club, pero si llega una oferta y convence a River, puede llegar a salir. Tuve reuniones en Italia y España. Hay que esperar", finalizó.