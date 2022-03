Bermúdez advirtió a los árbitros, en la previa del River vs Boca

El mundo se prepara para una nueva edición del súper clásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors, el cual siempre genera expectativa, la cual va más allá de lo que es la pelota, todo lo que rodea este partido pasa más allá de las tribunas. Ahora, el tema arbitral es uno de esos que pone en el ojo del huracán a los encargados de impartir justicia.

Jorge Bermúdez, exjugador y actual dirigente del cuadro xeneize, habló con TNT Sports, acerca del duelo contra el millo, pero no se refirió a la pelota, sino a un pedido para los árbitros “Lo único que estoy pidiendo es que haya un partido transparente. El clásico que jugamos en el Monumental no lo vi” haciendo referencia a las decisiones arbitrales en dicho partido, donde Marcos Rojo fue expulsado en los primeros minutos del duelo.



Afirmó que las decisiones de los colegiados, siempre empiezan con sanciones para Boca “Yo vi por estadística, que los últimos clásicos jugados, es natural que pasen situaciones no muy claras. Ojo, hablo de todos los clásicos, no solo Boca y River. Los contextos dicen que, con pocas cosas, con un equilibrio delgado, se rompen líneas”.



“¿Si siento que en este último tiempo esa primera amarilla es siempre para Boca? No es que lo sienta, no quiero que se repita. Creo que la designación que se hizo ahora es correcta. Es un árbitro capacitado” acerca de la controversia y de los jueces del partido.



El duelo entre River Plate y Boca Juniors está programado para este domingo, 20 de marzo, a partir de las 5:00 p.m. hora colombiana.