Cardona, descartado en México: ‘no entrenaba ni con el primer equipo’

Edwin Cardona está por terminar su contrato con Boca Juniors, pues la fecha límite para confirmar si harán o no uso de la opción de compra, está próxima. Pese a tener algunas ofertas sobre la mesa y propuestas económicas, no hay nada definido.



Jorge Bermúdez, exjugador colombiano y actual dirigente del club, habló en TyC Sports acerca del volante y lo que ocurría con él en México “Todos saben que nosotros trajimos a Cardona como una apuesta para que nuestro club brillara. Hay que recordarle a la gente que Edwin no estaba ni entrenando con el primer equipo de los Xolos de Tijuana, había sido separado del club”.



Las lesiones y temas extradeportivos lo han tenido en el ojo del huracán de los aficionados, pese a tener actuaciones destacadas en algunos encuentros “El tema de lesiones y de la no continuidad ha hecho que en 23 partidos, solamente, haya estado en nueve, nosotros seguimos creyendo que es un gran jugador. Lamentablemente por circunstancias ajenas no ha podido rendir en todo lo que él mismo hubiese querido”.



Pese a no tener definida su continuidad, Bermúdez dejó ver detalles de lo que puede ocurrir “Estamos contentos por el compromiso de él, ha demostrado que la apuesta fue valedera. No nos equivocamos, es un grandísimo jugador que desgraciadamente no ha tenido esa continuidad que lo hubiese afianzado completamente”.