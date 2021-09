Crítica a James: 'su decisión es incomprensible a efectos deportivos'

El traspaso de James Rodríguez de Everton a Al Rayyan de Catar sigue siendo tema de análisis y de profundo debate.

Esta vez ha sido el analista argentino Jorge Barraza quien ha opinado sobre el cambio de la prestigiosa Premier League a una competencia menor.



"Al Rayyan le permite incrementar su ya fabuloso salario con menos responsabilidades y, naturalmente, sin demasiado esfuerzo. El Everton le pagaba honorarios de superstar, pero había que demostrar, en cambio la liga catarí, notablemente menos rigurosa que la inglesa, compra notoriedad: le ofrece tres años relajados con un opíparo contrato", dijo el analista en su columna en el diario El Tiempo.



Y añadió: "Jorge Mendes lo tiene claro: lo que cotiza es la fama, no el rendimiento. Su método infalible para mantener su mercadería en el estante de arriba es que se hable todo el tiempo de ella, en los medios y en las redes. Da resultado: hay millones que disfrutan leyendo cada artículo sobre su héroe. Aunque no juegue, eso no tiene la menor importancia".



El argentino habló con claridad del fondo del inesperado traspaso: "Su decisión de irse de Inglaterra a los 30 años es incomprensible a los efectos deportivos, pero perfectamente respetable desde lo personal. Es dueño de su carrera. Lo significativo es que, inversamente proporcional al declive de su rendimiento en el campo, aumentan su salario y su popularidad. Ya van seis años que la flecha de su parábola futbolística desciende sin parar. Es la curiosa realidad de los jugadores de redes sociales: gran éxito de la raya de cal hacia afuera, pobre respuesta dentro".



A la hora de las comparaciones, dice Barraza que, mientras James totaliza 351 partidos, Cristiano Ronaldo suma 623 y Messi 631: "Cotejado con dos profesionales de mucha más edad y ultramillonarios, pero con hambre de gloria, James pierde feo: los viejitos siempre están disponibles, lo doblan en presencias y no se quieren perder ni un minuto de ningún partido".



Ahora, según el crítico, el problema mayor es para el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda: "El entorno James y el grupo Mendes lo someterán a una presión feroz para que lo incluya en la Selección y esté en Catar 2022, porque desde ahora la Selección será su único canal de visibilidad. Y porque no se puede jugar el Mundial en el pequeño emirato con el 10 en la tribuna. Deberá incluirlo o las redes sociales hostigarán al técnico caleño".