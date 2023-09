Jorelyn Carabalí tomó rumbo a Europa: jugará en equipo de Inglaterra

🐓 Após uma temporada atuando pelas #Vingadoras, Jorelyn se despede do Clube!



A zagueira, que se destacou pela Seleção Colombiana na Copa do Mundo, foi negociada com o Brighton & Hove, da Inglaterra, na primeira venda da história do Galo Feminino.



Obrigado por tudo, craque! 🇨🇴