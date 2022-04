Osorio, colombiano que jugará Mundial de Qatar: confesión sobre el FPC

Jonathan Osorio es colombo-canadiense y disputará el Mundial de Fútbol de Qatar con la selección de Canadá, con la que avanzó por la Eliminatoria Concacaf, en la que fue protagonista y anotó un recordado gol ante México. Este volante, de 29 años, nació en Toronto pero sus padres son colombianos, así que no le pierde pisada al fútbol colombiano.



En charla con SportsCenter de ESPN, Osorio se refirió a la posibilidad de jugar en algún club de Colombia. Mencionó que el corazón de sus padres está dividido entre dos clubes, uno de Medellín y otro de Cali, y que él tiene mucha cercanía con el Junior. ¿Se ve jugando en el FPC?

Jonathan mencionó que la clasificación de Canadá fue sorpresa para muchos, pero ellos tenían la convicción en conseguirlo. "Fue algo histórico, una sorpresa para todo el mundo, pero para nosotros no porque siempre confiamos en que tenemos un equipo bueno. Lo hicimos de una buena manera".



¿Le sigue la pista al fútbol en Colombia? Osorio reconoció que aunque toda su vida ha estado en Canadá, a excepción de un paso por el fútbol uruguayo, sus raíces no le permiten apartar los ojos de los equipos colombianos. "Siempre sigo al fútbol colombiano y en mi familia por parte de mi mamá son hinchas de Atlético Nacional y mi papá es hincha del Deportivo Cali. También tengo relación con el técnico Juan Cruz Real, quien me dirigió acá, entonces sigo mucho la liga, pero solo eso”.



Y agregó: "Nunca viví en Colombia, nací en Toronto y he hecho toda mi vida acá. A los 17 años me fui a Uruguay a fichar con el Club Nacional y jugué en las inferiores de allá por dos años, luego regresé a Toronto y llevo diez años”. Pese a ello, no descartó que en algún momento si recibe alguna propuesta en el FPC, la acepte.



Jonathan le marcó a México en la Eliminatoria, un partido que terminó 1-1, y en el que una celebración suya quedó en la retina de muchos. No solo tiene tatuada en su pierna el logo del Café de Colombia-Juan Valdéz, con el que representa sus raíces colombianas, ese día celebró simulando que se deleitaba con una taza de café. Una razón extra para no descartar el FPC. "Tengo mucha familia en Colombia y siguen mis partidos, me apoyan y los extraño, entonces quería hacer algo para recordarlos y mostrar que siempre estoy pensando en ellos”.