Jonathan Copete estrena club en Brasil: tremenda dupla colombiana

✍🏽🇨🇴 Destaque do acesso do Avaí na última Série B, colombiano Copete abre novo ciclo de contratações do Esquadrão. Leia mais no #SócioDigital ➡️ https://t.co/j56t6LHDlY #BBMP pic.twitter.com/qessz7B3Yf