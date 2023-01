Jonathan Copete seguirá en Brasil: nuevo equipo para el colombiano

COPETE É DO GALO DE CAMPINA🇨🇴



O atacante Jonathan Copete é o mais novo reforço do Clube de Regatas Brasil para a temporada 2023.



O colombiano, campeão da libertadores pelo Atlético Nacional em 2016, se destacou no Santos, Avaí e Bahia e chega ao Galo de Campina com dois acessos pic.twitter.com/q4yl8zdbgE