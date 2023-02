Otro hijo de tigre cumple sueño: hijo de Montaño, presentado en España

Hijo d tigre sale pintado... capítulo un millón. El hijo de Johnnier Montaño ha seguido los pasos del padre y ha sido presentado en Real Zaragoza, de la segunda división de España.



Jhonnier Montaño Jr., de 18 años, jugará en clubes que vieron brillar a los colombianos Faryd Mondragón, Juan José Narváez y Luis Suárez y a otras figuras internacionales como Diego Milito, Diogo, Pablo Aimar y Humberto Suazo, entre otros.



Montaño debutó en el Deportivo Municipal de Perú y luego pasó a la Escuela de Fútbol del Huesca antes de aterrizar en el Real Zaragoza.



El orgulloso padre compartió en Instagram la presentación oficial del club español:



La familia Montaño se quedó en Perú, a donde Johnnier padre llegó en 2007, pasado con éxito por clubes como Sport Boys, Alianza Lima, San Martín, Melgar, Cantolao y Sport Chavelines, donde se retiró.



Justamente esa conexión hizo que el muchacho se planteara jugar para la selección de ese país, pero fue la de Colombia la que, según declaraciones a América TV, lo contactó y lo ha estado siguiendo: "Tengo claro que voy a jugar por Colombia, en su momento me ofrecí a jugar por Perú. Les dije a mis padres que quería jugar por Perú, pero cuando no se dio y me llaman a la selección colombiana, fue que me decidí al 100%", dijo.