¿Se quedará o se irá? Johan Mojica y Elche pendientes de su futuro

El Elche afronta las dos últimas jornadas del mercado de fichajes pendiente del futuro de dos de sus jugadores más destacados, Lucas Boyé y Johan Mojica, en la órbita de varios clubes, y de completar la plantilla con algún refuerzo más.

Boyé, referente ofensivo en las dos últimas temporadas del equipo ilicitano, no jugó de titular el sábado ante la Real Sociedad, según desveló el entrenador, Francisco Rodríguez, tras haber tenido conocimiento de la existencia de ofertas para abandonar el club en las horas previas al partido.



Francisco no puso en duda el “compromiso” del argentino, al que desea retener en la plantilla, si bien no se atrevió a garantizar su continuidad y añadió que en las últimas horas del mercado todo puede pasar. A Boyé se le vinculó con el Sevilla, Atlético e incluso Barcelona, en el pasado mercado de invierno, si bien el equipo que actualmente parece más interesado es el hispalense, según apuntan varios medios.

El club ilicitano remitió meses atrás, a través de su propietario, el agente futbolístico Christian Bragarnik, a los veinticinco millones de la cláusula de rescisión del jugador, si bien en los últimos días, según apuntan a Efe fuentes de la entidad, se está abierto a una negociación ante el deseo del jugador de salir del Elche.



El Elche está algo más tranquilo en el caso del colombiano Johan Mojica. La cláusula del lateral, al que se ha vinculado con el Villarreal, es de 5,5 millones de euros y a diferencia de lo que sucede con Lucas Boyé el club sí tiene un plan B ante su posible salida, ya que firmó al argentino Lautaro Blanco como posible relevo, si bien el jugador no llegará hasta enero a la entidad.



Independientemente a las salidas, el club sigue trabajando en la incorporación de algún jugador más, aunque a diferencia de lo sucedido en los últimos mercados la prioridad en el actual es evitar salidas antes que propiciar llegadas.



De hecho, el propio presidente, Joaquín Buitrago, llegó a afirmar durante un acto que firmaba que la plantilla del Elche se quedara una vez finalizado el mercado tal y como está ahora.



