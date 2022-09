Mojica recibe insultos en primera convocatoria con Villarreal: 'rata'

El que no fue recibido de la mejor manera en su primera convocatoria con Villarreal, en el partido que disputó este domingo por Liga de España, fue el lateral colombiano Johan Mojica. El jugador con pasado en Elche entró en los planes de Unai Emery para enfrentar a su exequipo, y aunque no sumó minutos, sí recibió duros insultos por parte de los hinchas del franjiverde, una vez llegó al estadio.



Villarreal recibió este domingo en el estadio Ciudad de Valencia al Elche, en el que hasta hace unos días estuvo Johan Mojica. El colombiano fue incluido en la convocatoria para este duelo de la jornada 4 de LaLiga, sin embargo no se movió del banquillo para debutar.



Antes del juego, cuando el bus del 'Submarino Amarillo' llegaba al estadio, hinchadas de ambos equipos esperaban a lado y lado de la vía para darles la bienvenida. El que no fue recibido de buena manera fue el colombiano, a quien los hinchas del Elche insultaron sin piedad alguna.



El periodista Monserrate Hernández, de Onda Cero Elche, subió un video en el que se aprecia la llegada del Villarreal, con Mojica a bordo del bus, y los insultos aparecieron: "Mojica es una rata", coreaban los aficionados presentes. El periodista compartió el momento a través de sus redes, recordando que todo se da tras la partida de Johan en el último día de mercado de fichajes. "De titular fijo ha pasado a rival en tres días", mencionó.



Al lateral izquierdo de la Selección Colombia no le perdonan en Elche que haya salido del equipo esta temporada para fichar con Villarreal. Una noticia que sorprendió a muchos cuando estaban a solo unas horas de cerrar la ventana de transferencias.