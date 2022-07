¡No hubo final feliz! Equipo de España pujó fuerte por Johan Mojica

Sin duda alguna, la gran temporada que tuvo Johan Mojica en el Elche de Alicante. El caleño fue una de las cartas más importantes en el elenco español con su contribución llegando al arco rival, y asistiendo a sus compañeros creando peligro durante LaLiga. Johan, indiscutible convocado a la Selección Colombia fue elegido el mejor lateral izquierdo de Europa de acuerdo con las estadísticas de Olocip.

Claramente este reconocimiento le permitió a Johan Mojica ganarse un nombre más grande en Europa, y los intereses de clubes no se hicieron esperar. Sin embargo, el anhelo de Mojica es indudablemente, llegar a un equipo más grande, aunque se le ha notado tranquilo y contento con Helibelton Palacios y sus compañeros del Elche. Se le ha visto bien en la pretemporada.



No obstante, Johan Mojica no descarta la posibilidad de salir de Alicante en busca de luchar por competencias europeas. Uno de los interesados fue el Getafe, el conjunto madrileño se armó con el lateral izquierdo Fabrizio Angileri, pero quieren otro para tener un recambio, y ahí entra en los planes el caleño. Los azules preguntaron a Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche por el colombiano.



Elche no está dispuesto a regalarlo, y esperan aumentar su cláusula de rescisión que por ahora está tazado en 5,5 millones de euros. Los alicantinos no desean desprenderse de Johan Mojica, y el jugador no quiere recalar en un equipo que pelea lo mismo que su actual equipo. El caleño espera que llegue una oferta de una institución con mayor potencial. Vale la pena destacar que Mojica jugó la Liga de Campeones con el Atalanta de Bérgamo, y es el torneo que anhela disputar.