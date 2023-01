Duro reto: así quedaron los rivales de los colombianos en Copa del Rey

La Copa del Rey tuvo acción entre semana y terminaron los cruces de dieciseisavos de final de la segunda competencia más importante de España, donde tuvo como protagonistas varios equipos con futbolistas colombianos.



En total habrá tres colombianos que estarán representando al país en los octavos de final de la Copa del Rey, destacándose la presencia de Johan Mojica con Villarreal, Juan Ferney Otero del Sporting Gijón y Anderson Arroyo del Alavés.



Después de darse a conocer los cruces de los octavos de final, el futuro de los colombianos para seguir avanzando se complicaron tras no quedar sus equipos contra rivales más parejos, aunque podrían dar la sorpresa si hacen buenos partidos.



Villarreal de Mojica quedó sembrado contra el poderoso Real Madrid, Gijón de Otero contra el Valencia y Alavés de Arroyo se enfrentará al Sevilla.





En cuanto al otro favorito al título, FC Barcelona de Xavi Hernández, quedó clasificado contra un equipo de tercera división como el modesto AD Ceuta y sobre el papel no tendría problemas para asegurar su clasificación a cuartos de final.



De momento, los partidos no tiene horarios definidos, pero se jugarán entre el 18 y 19 de febrero de 2023.



Así quedaron los cruces de octavos de final Copa del Rey:



AD Ceuta (Primera RFEF) vs. Barcelona

Levante (Segunda División ) vs. Atlético de Madrid

Sporting de Gijón (Segunda división) vs. Valencia

Alavés (Segunda División) vs. Sevilla

Betis vs. Osasuna

Villarreal vs. Real Madrid

Real Sociedad vs. Mallorca

Athletic Club Bilbao vs. Espanyol