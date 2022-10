Mojica con objetivos claros en Villarreal: ‘ganar y hacer buen juego'

El defensor colombiano Johan Mojica ha sido tenido en cuenta en varios partidos por el técnico Unay Emery desde que llegó a Villarreal y ha comenzado en torneo local desde la banca, pero se ha convertido en un jugador importante en la zona defensiva en torneos internacionales, por ello, habló de su presente y lo que viene para su equipo en Conference League.



“Nuestra idea es ganar haciendo un buen juego y mantener la primera posición en el grupo, somos locales y la idea es seguir en la línea de juego como local, ser sólidos y, a partir de ahí, proponer", dijo Johan Mojica en conferencia de prensa.



Igualmente, Mojica analizó el momento de Villarreal que no es tan bueno, pues no han logrado ganar en dos partidos tras dos empates consecutivos en LaLiga de España y espera contra Austria Viena pueda ser ese partido para volver a retomar confianza.



No sólo es ganar, es completar un buen partido, pues no hemos ganado en dos encuentros, por lo que queremos volver a hacerlo ya”, finalizó el defensor colombiano.



Villarreal lidera en el grupo C de la Conference League con seis puntos y espera con Johan Mojica en cancha, lograr derrotar a Austria Viena en condición de local y seguir encaminado hacia la clasificación.