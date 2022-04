Johan Mojica roba las miradas en Europa: sus números lo comprueban

Confianza plena tiene Johan Mojica en España y en todo Europa. Hace algunos días lo catalogaron según la Inteligencia Artificial como el mejor lateral izquierdo del viejo continente gracias a su cooperación en el Elche de Alicante, y al crear acciones de gol. El caleño genera más del 8,33% de creación de jugadas de riesgo por encima de Alex Moreno, Joao Cancelo y Theo Hernández.

Sin duda alguna, Johan Mojica ha sido pieza fundamental en estas 33 jornadas de LaLiga. Tan solo en dos encuentros no ha podido ser de la partida, una en la que no fue convocado, otra en la que fue suplente y no tuvo minutos. Con el Elche, acaricia la permanencia con su compatriota Helibelton Palacios.

Titular indiscutible es Johan Mojica en el esquema del Elche, ha disputado 31 juegos, marcado dos tantos, y lleva cinco asistencias, un gran número para un lateral izquierdo. Mojica siempre se ha caracterizado por ser una amenaza constante en la ofensiva, pero en defensa dejaba algunos espacios que ha venido corrigiendo con el tiempo.

Defensivamente, Johan Mojica ha intentado 51 entradas, de las cuales 43 han sido exitosas para un porcentaje del 84 en éxito de entradas. Comparando con jugadores de la misma Liga como Ferland Mendy, el francés en este rubro tiene un 79% de éxito gracias a 28 intentadas, y 22 efectivas.

A comparación con laterales izquierdos que están en el top 5 de LaLiga como Ferland Mendy, Jordi Alba, Renan Lodi o Marcos Acuña, el colombiano los supera en aspectos defensivos con entradas intentadas, efectivas y el porcentaje de éxito.

Con Jordi Alba, por ejemplo, el azulgrana ha hecho 57 intentos de entradas, 39 efectivas y un 68% de éxito, además Mojica tiene más goles que Alba, que se caracteriza por ser siempre llegador. El ibérico cuenta con solo un tanto, mientras que el caleño ha marcado dos.

Tomando en cuenta al equipo que es escolta del Real Madrid, Sevilla, Marcos Acuña ha hecho 53 entradas, de las cuales 42 han sido exitosas. Una estadística similar, pero el argentino tiene un porcentaje de éxito del 79, menor que el 84% de Johan Mojica.

En el mano a mano con Renan Lodi del Atlético de Madrid, el brasileño ha hecho 42 entradas y de esas, 28 han sido efectivas para un 67% de éxito en sus barridas.

Mientras tanto, ante los dos laterales izquierdos del Real Betis como Juan Miranda y el habitual, Alex Moreno, Johan Mojica los supera en cuanto a entradas. Pues Moreno ha hecho 65 efectivas de 87 para un 75% de éxito, y Miranda que rota esa banda con su compañero, ha hecho 21 certeras de 30 y un porcentaje del 70 exitosas.

Ante sus colegas en la posición de lateral izquierdo, la solidez defensiva ha sido un gran ítem que coopera en el rendimiento de Johan Mojica convirtiéndose en un estandarte en el Elche y en toda Europa.

Además, Ferland Mendy y Marcos Acuña han tenido recurrentes lesiones mermando la continuidad en el Real Madrid y en el Sevilla. Jordi Alba tampoco ha tenido la mejor campaña desde que llegó al Barcelona con muchos altibajos característicos de las presentaciones que los blaugranas han mostrado partido a partido. Renan Lodi por su parte es uno ofensivo, y otro completamente distinto defensivamente.

El modesto Elche se está salvando del descenso y mucho es gracias a Johan Mojica que alarma a todo el viejo continente. De hecho, el Sevilla le coquetea, pero antes, el caleño tendrá la misión de dejar a los alicantinos en Primera División. El caleño tiene todavía dos años de contrato con su equipo.