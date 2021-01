Johan Mojica se va de Atalanta: ya tiene equipo en la Liga de España

Johan Mojica no pudo consolidarse en el Atalanta y por eso volverá a la Liga de España, que es donde mejor se ha acomodado. El lateral izquierdo no seguirá en el club italiano, al lado de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, y el Girona romperá la cesión con el equipo de Bérgamo.



Y para su regreso a LaLiga ya un equipo lo tendría atado. Se trata del Elche, equipo que pelea por no descender esta temporada y que necesita de refuerzos que puedan ayudar a hacer un mejor remate de campeonato.



Según ‘as’, el lateral izquierdo colombiano llegará cedido por el Girona hasta final de temporada, y será dirigido por el argentino Jorge Almirón, ex Atlético Nacional.



Así, Mojica pondrá fin a su experiencia en el fútbol italiano. Con Atalanta, Johan disputó hasta ahora 13 partidos, once de la Serie A (296 minutos) y dos de Champions, ambos frente al Liverpool.